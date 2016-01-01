ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

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المانجو

بدأت حرارة الصيف في الازدياد مما يجعل الجسم يحتاج الي الرطوبة اللازمة وعلى الرغم من أننا محاصرون داخل منازلنا في الوقت الحالي ، ما زلنا بحاجة إلى الخروج للحصول على الضروريات ولكن هناك مشروب واحد مضمون في الصيف وهو موسم المانجو ، ونعرض لكم فوائد تناول المانجو الخام

فوائد تناول المانجو

يعد تناول المانجو الخام أفضل طريقة للتغلب على حرارة الصيف. "غنية بفيتامين أ وفيتامين هـ ، يمكنها تحسين النظام الهرموني ، مع منع الجفاف حيث يمكنها تجديد احتياطيات كلوريد الصوديوم بالإضافة إلى تهدئة العطش ، فهي تساعد أيضًا في علاج اضطرابات المعدة مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم والإسهال "، حسب قول رينكي كوماري ، أخصائي التغذية ، مستشفى فورتيس ، طريق كانينغهام ، بنغالور.

يمكن أن يساعد تناول المانجو الخام في إزالة السموم من الكبد وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وطرد السموم. تقلل مستويات الكوليسترول الصحية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية

المصدر: elbalad

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