بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية



ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إجراءات عاجلة داخل ديوان عام المحافظة ومقرات الأحياء، عقب إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وكشف مصدر بالمحافظة لـ"صدى البلد"، عن أنه سيتم إجراء مسح شامل لجمع العاملين بالديوان وخاصة المتعاملين مع اللواء محمد سحلول بشكل يومي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.



وأضاف المصدر، إلى أنه سيتم مواصلة إجراءات تطهير مقر ديوان عام المحافظة ومقرات الأحياء والتنبيه على العاملين والموظفين باتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع إجراءات الأمان والسلامة.

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اقرأ أيضا: حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بأحياء الإسكندريةإصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كوروناوأشارت محافظة الإسكندرية، في بيانها إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن، لا سيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب البيان.وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن فريق مكافحة العدوى، التابع لوزارة الصحة في الإسكندرية، قام بعملية تطهير وتعقيم لجميع الإدارات بمبنى ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.وأوضح إلى أنه تم التنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، التي يجب عليهم اتباعها تجنباً للإصابة بالفيروس ، مشيرا إلى أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وذلك بالمباني والأماكن الظاهرة بالمحافظة.