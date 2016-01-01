الأمم المتحدة: مدينة عربية تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا في العالم

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كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن أن مدينة عربية تسجل أعلى نسبة للوفيات بفيروس كورونا في العالم.



وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي إن مدينة عدن اليمنية تشهد أعلى معدل في العالم للوفيات بـ فيروس كورونا، لافتا إلى أن 17% من المصابين بالفيروس في المدينة يموتون، واصفا الوضع هناك بالمأساوي.



وتشير إحصاءات الحكومة في اليمن إلى أنه منذ منتصف مايو الجاري، تكشف إحصائيات الدفن في المدينة عن وفاة مالا يقل عن 80 شخصا يوميا في المدينة، في حين كان الرقم لا يتعدى 10 حالات قبل تفشي الفيروس فيها.

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وتشير منظمة أطباء بلا حدود إلى أن عددا كبيرا من الممرضين والمساعدين قد أصيبوا بكورونا.