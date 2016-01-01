هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر



عمرو أديب عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة جراء الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنها معدل إصابات اليوم الخميس والذي تجاوز الـ 1127 إصابة والـ29 وفاة.



وكتب عمرو أديب عبر حسابه على على موقع التغريدات القصيرة "توتير" قائلا: "إنه ليس عالما أو خبيرا لكنه يمتلك سؤالا منطقيا عن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المزمع اتباعها".



وتساءل أديب: "هو إحنا حنفتح البلد إزاي والأرقام بتنط كده؟".

قد يعجبك أيضا...

أضاف: "المفترض في تلك الحالة هو الاتجاه لإجراءات أكثر تحفظًا كما حدث في بعض البلاد الأخرى التي كانت تتجه لإجراءات شديدة عند زيادة معدل الإصابات اليومي، ثم تعود لتخفيف الإجراءات مع تراجع تلك المعدلات".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 845 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.