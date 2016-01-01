موعد تقديم التظلمات في نتائج جميع الصفوف الدراسية بالقاهرة



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب تقديم التظلمات في نتيجة جميع الصفوف بدءا من الأحد 31 مايو وحتى 18 يونيو المقبل.



وكشف محمد عطية مدير المديرية عن أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي اعتمدها محافظ القاهرة في وقت سابق قبل إجازة عيد الفطر.



أقرأ ايضا :

بالأسماء.. 528 طالبا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية بإعدادية بالمنيا

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول في نتيجة الإعدادية ، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.اقرأ أيضارابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرةواعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.وظهرت نتيجة أبحاث صفوف النقل عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.وللحصول على النتيجة اضغط هناhttp://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages