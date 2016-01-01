طريقة عمل سناكس حمص بمذاق جديد



حمص سناكس حمص سناكس



يعشق الكثير من الأشخاص تناول حمص الشام، لكن هذه المرة، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل حمص الشام بشكل سناك لذيذ في المنزل، وتناوله كمقرمشات مسلية.. حضريه في الفرن بالخطوات التالية:



المكونات:

نصف كوب حمص

ملعقة صغير بابريكا

ملعقة صغير ثوم باودر



ملعقة صغير كمون

ملعقة صغير فلفل حار

ملعقة صغير ملح

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زيت زيتوننصف ملعقة كربونات صوداورق زبدةطريقة التحضير:-اغسلي الحمص جيدًا وانقعيه في الماء لمدة يوم كامل حتى يتضاعف حجمه-في اليوم التالي.. صفي الحمص وجففيه جيدًا وضعيه في الفرن لمدة 10 دقائق-في هذه الأثناء اخلطي مكونات البهارات في وعاء صغير-اخرجي الحمص واخلطيه مع البهارات وزيت الزيتون وقلبيه جيدًا حتى تتوزع البهارات-ضعي الحمص في صينية على ورق زبدة مدهون بزيت زيتون بحيث يكون مفرود طبقة واحدة وليست حبات فوق بعضها-ادخليه الفرن مرة أخرى على حرارة من 200 إلى 250 بشرط أن يكون الفرن سابق التسخين-اتركيه لمدة 40 دقيقة ويقلب كل ربع ساعة حتى تصبح حبات الحمص ذهبية قليلًا وجافة ومقرمشة من الخارج ولينة في الوسط ثم يخرج من الفرن ويقدم