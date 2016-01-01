ماسك البطاطس.. الحل السحري للبشرة الدهنية

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الحل السحري للبشرة الدهنية

تعاني بعض الفتيات من مشكلة البشرة الدهنية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال ماسك البطاطس.

قدم موقع boldsky وصفة البطاطس للتخلص من البشرة الدهنية:

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المكونات
بطاطس
ليمون
ماء ورد

طريقة تحضير ماسك البطاطس:

- قطعي البطاطس الى شرائح صغيرة جدا ثم ضعيها في الخلاط واضربيها لتحصلي على شبه عصير للبطاطس.
- ضيفي لها ثلاث ملاعق من الدقيق النقي وامزجيهم معا.

- اضيفي الى الخليط ثلاث ملاعق من عصير الليمون ثم افردي الماسك على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

- ضعي القليل من ماء الورد المثلج على بشرتك لتغلقي المسام وتنقي البشرة، وضعي طبقة واحدة من كريم الترطيب.

المصدر: موقع boldsky

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