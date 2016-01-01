كشفت الدكتورة غادة معلم أول ماجيستير في الإعاقة البصرية، من خلال "صدى البلد"، عن بعض المفاهيم الخاطئة عند التعامل مع الطفل الكفيف.
وقالت غادة إن يعتقد الكثير من الأشخاص أن عند فقدان البصر ويصبح الطفل كفيفا، تكون الحواس الأخرى قوية، ولكن ذلك الاعتقاد خاطئ تماما، وأن عند فقدان البصر يبدأ الطفل في الاعتماد على حواسه الأخرى وبالتالي يزداد التدريب عليها، فتلك الحواس تزداد نشاط تلقائيًا.
وتابعت أن المفهوم الخاطئ التالي أنه يكتسب المعلومات بطريقة لا إرادية، ولكن هذا من الخاطئ، فالطفل الكفيف يحتاج أن يكتسب المعلومات ممن حوله ومصادر موثوقة، كما يمكن معرفة الأشياء عن طريقة حاسة اللمس.
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التعليقات على مفاهيم خاطئة عن الطفل الكفيف.. فيديو
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