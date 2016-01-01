

مفاهيم خاطئة عن الطفل الكفيف.. فيديو مفاهيم خاطئة عن الطفل الكفيف.. فيديو

كشفت الدكتورة غادة معلم أول ماجيستير في الإعاقة البصرية، من خلال "صدى البلد"، عن بعض المفاهيم الخاطئة عند التعامل مع الطفل الكفيف.



وقالت غادة إن يعتقد الكثير من الأشخاص أن عند فقدان البصر ويصبح الطفل كفيفا، تكون الحواس الأخرى قوية، ولكن ذلك الاعتقاد خاطئ تماما، وأن عند فقدان البصر يبدأ الطفل في الاعتماد على حواسه الأخرى وبالتالي يزداد التدريب عليها، فتلك الحواس تزداد نشاط تلقائيًا.



وتابعت أن المفهوم الخاطئ التالي أنه يكتسب المعلومات بطريقة لا إرادية، ولكن هذا من الخاطئ، فالطفل الكفيف يحتاج أن يكتسب المعلومات ممن حوله ومصادر موثوقة، كما يمكن معرفة الأشياء عن طريقة حاسة اللمس.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت يجب على الأمهات أن تحكي لابنها الكفيف بعض القصص المفيدة سواء تاريخية أو ثقافية أو فنية لاكتساب المعلومات بطريقة أخرى غير البصر.وأوضحت أن يجب تعليم الطفل الكفيف الأساسيات في مرحلة ما قبل المدرسة.