في 10 دقائق..محلول منزلي فوري لتصريف حوض المطبخ المسدود



حوض المطبخ المسدود حوض المطبخ المسدود

تتعرض بعض النساء لمشاكل يومية تحتاج حلا سريعا، مثل انسداد البالوعة والمصارف المختلفة في المنزل مثل حوض المطبخ والحمام، وتحتاح إلى تصريف سريع حتى لا يتم امتلاء المكان بالماء وصعوبة السيطرة على الموقف.



يمكنك إعداد محلول سريع يمكنك من تصريف البالوعات المسدودة بشكل سريع و فوري ، ونصح به موقع articleskill ، إليكي طريقة إعداد المحلول المنزلي :



ماء مغلي

خل

بيكربونات الصوديوم

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في زجاجة ضيفي الماء المغلي وضيفي له الخل وبيكربونات الصوديوم ، بالكميات التي تحتاجينها لـ تصريف المصارف المسدودة، ثم رجي المكونات، واسكبي الخليط في البالوعة، وفي خلال 10 دقائق ستلاحظين تصريف المياه وحل مشكلة الانسداد بشكل سريع .