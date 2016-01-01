تتعرض بعض النساء لمشاكل يومية تحتاج حلا سريعا، مثل انسداد البالوعة والمصارف المختلفة في المنزل مثل حوض المطبخ والحمام، وتحتاح إلى تصريف سريع حتى لا يتم امتلاء المكان بالماء وصعوبة السيطرة على الموقف.
يمكنك إعداد محلول سريع يمكنك من تصريف البالوعات المسدودة بشكل سريع و فوري ، ونصح به موقع articleskill ، إليكي طريقة إعداد المحلول المنزلي :
ماء مغلي
خل
بيكربونات الصوديوم
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التعليقات على في 10 دقائق..محلول منزلي فوري لتصريف حوض المطبخ المسدود
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