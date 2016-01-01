قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب لعلاج الأمراض الآتية:
1- العقم.
2- الضعف الجنسي.
3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى.
4- روماتيبزم القلب والمفاصل.
5- آلام المفاصل.
6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف.
7- الفواق (الزغطة).
8- ضعف الهضم .
9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .
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التعليقات على القرنفل المطحون مع اللبن على الريق.. 22 فائدة
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