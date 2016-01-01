القرنفل المطحون مع اللبن على الريق.. 22 فائدة

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القرنفل المطحون مع اللبن

قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب لعلاج الأمراض الآتية:

1- العقم.
2- الضعف الجنسي.
3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى.
4- روماتيبزم القلب والمفاصل.

5- آلام المفاصل.
6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف.
7- الفواق (الزغطة).
8- ضعف الهضم .
9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .

10- الغازات في المعدة والأمعاء .
11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .
12- ضعف اللثة والأسنان وآلامهما .
13- الضعف العام والخمول .
14- ضعف الدورة الشهرية .

15- ضعف النظر والعين
16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .
17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .
18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .
19- آلام الحلق والتهاب اللوز .
20- يساعد في الوقاية من السرطان .
21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .
22- البواسير والتهاب الشرج

المصدر: elbalad

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