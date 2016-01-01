القرنفل المطحون مع اللبن على الريق.. 22 فائدة



القرنفل المطحون مع اللبن القرنفل المطحون مع اللبن

قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب لعلاج الأمراض الآتية:



1- العقم.

2- الضعف الجنسي.

3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى.

4- روماتيبزم القلب والمفاصل.



5- آلام المفاصل.

6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف.

7- الفواق (الزغطة).

8- ضعف الهضم .

9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .

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10- الغازات في المعدة والأمعاء .11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .12- ضعف اللثة والأسنان وآلامهما .13- الضعف العام والخمول .14- ضعف الدورة الشهرية .15- ضعف النظر والعين16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .19- آلام الحلق والتهاب اللوز .20- يساعد في الوقاية من السرطان .21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .22- البواسير والتهاب الشرج