علاج منزلي للبواسير .. الثوم والفازلين و الصبار أقوى حلول سريعة



علاج البواسير الملتهبة علاج البواسير الملتهبة



يعاني الكثير من مشكلة البواسير التي تؤرق المصاب ، سواء كانت البواسير الداخلية الموجودة في المستقيم ، أو البواسير الخارجية التي تقع تحت فتح الشرج، وكلا النوعين يسبب آلاما موجعة في المنطقة الشرجية وتسبب التهابا بهذه المنطقة .



وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية ، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال ، وقد تحدث بسبب السمنة ، و الولادة الطبيعية ، وكذلك قلة النشاط البدني و الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة .



يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية ، كما نصح بها موقع thehealthy..اليك علاج منزلي للبواسير ..

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علاج البواسير الملتهبةالثلجقم بوضع مكعبات الثلج في منشفة نظيفة ويتم وضعها على منطقة الشرج لتخفيف البواسير الملتهبةجل الصباروهو من أفضل طرق علاج البواسير الملتهبة ، حيث يتم دهن المنطقة الشرجية بجل الصبار و تركه حتى يجفعصير الليمونوهو يساعد على علاج البواسير الملتهبة من خلال تقوية الشعيرات الدموية ، فقط قم بوضع قطع قطنية نظيفة في عصير الليمون وتمريرها على المنطقة الشرجية .زيت الزيتونوهو من أهم طرق علاج البواسير الملتهبة ، فهو له خصائص مضادة للالتهابات كما أنه به مضادات للأكسدة وهو مفيد أكثر في حاجات البواسير الخارجية ، فقط قم بدهن المنطقة الشرجية بزيت الزيتون بشكل يومي .علاج البواسير بالثوم :يعتبر الثوم افضل علاج منزلي البواسير ، فالثوم يحتوي على مادة الأليسين التي لها فوائد صحية هائلة وهي مادة مضادة للالتهابات و الفطريات و البيكتريا ، كما أن الثوم يعمل على قتل الجراثيم في المنطقة الشرجية ويقلل من التهابات الجلد .كما يعمل الثوم على تعزيز الأوعية الدموية ، ويساعد على تهدئة المنطقة الشرجية و تخفيف آلام البواسير سواء الداخلية أو الخارجية .طريقة علاج البواسير بالثوميمكن استخدام الثوم بشكل مباشر على المنصة الشرجية و تدليك المنطقة المصابة بفصوص الثومكما يمكن استخدام الثوم بطريقة أخرى عن طريق تقطيع فصوص الثوم و عليها في كوب من الماء ثم استخدام قطعة شاش ووضعها في هذا الماء ثم وضعها على المنطقة الشرجيةأو يمكن وضع ماء الثوم في الفريزر لتجميدها لتصبح أكثر فائدة ثم وضعها على المنطقة الشرجية مثل الثلج .علاج البواسير بالفازلينوهي طريقة صحية وسهلة ل علاج البواسير ، خاصة وأن الفازلين مرطب قوي للجلد والمناطق الحساسة ويدوم مفعوله لفترة طويلةطريقة علاج البواسير بالفازلينقم بدهن المنطقة الشرجية بشكل يومي بالفازلين ، مع تجفيف المنطقة بعد كل حمام ، ثم وضع الفازلين وخاصة قبل النوم .ومن الطرق الاخرى الفعالة في علاج البواسير بالفازلين هو خلطه بزيت الزيتون ، فهذا الخليط له قدرة هائلة على علاج البواسير الملتهبة سواء الداخلية أو الخارجية .