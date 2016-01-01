تعزيز المناعة.. تعرف على فوائد التوت

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد التوت.
1- تحسين الهضم: لغناه بالألياف الهامة ما يقلل من الإمساك والمغص.
2- تحسين النظر: لاحتوائه على مركبات كيميائية تمنع تداعي الخلايا، خاصة العيون. ويحوي العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.
3- مكافحة السرطانات: لغناه بمضادات الأكسدة المتنوعة وفيتامين C و A. أظهرت بعض الدراسات أن تناوله يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.
4- لصحة جهاز الدوران: يحتوي على مواد تساعد على:
- تنظيم ضغط الدم وعلاج ارتفاعه.
- تفتيت أية جلطات وخثرات دموية موجودة في الأوعية الدموية.
- خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الجيد منه.
- خفض فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران المختلفة، مثل: تصلب الشرايين، النوبة القلبية.
- تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم، وذلك لغناه بالحديد.
5- تعزيز المناعة: لغناه بفيتامين C.
6- تقوية العظام والوقاية من هشاشتها: تحتوي ثماره على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، فيتامين K، الكالسيوم، الفسفور، المغنيسيوم.
7- فوائد أخرى مثل:
- مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها.
- مكافحة الاكتئاب، خاصة عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي.
- علاج التعب المزمن.
- مكافحة الزهايمر وأمراض الذاكرة.
ملاحظة:
قد يعاني قلة فقط من حساسية تجاه ثمار التوت الشامي، لذا يجب الانتباه من قبل من يستهلكونها للمرة الأولى
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