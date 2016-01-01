تعزيز المناعة.. تعرف على فوائد التوت



فوائد التوت فوائد التوت

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد التوت.



1- تحسين الهضم: لغناه بالألياف الهامة ما يقلل من الإمساك والمغص.

2- تحسين النظر: لاحتوائه على مركبات كيميائية تمنع تداعي الخلايا، خاصة العيون. ويحوي العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.

3- مكافحة السرطانات: لغناه بمضادات الأكسدة المتنوعة وفيتامين C و A. أظهرت بعض الدراسات أن تناوله يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.

4- لصحة جهاز الدوران: يحتوي على مواد تساعد على:

- تنظيم ضغط الدم وعلاج ارتفاعه.

- تفتيت أية جلطات وخثرات دموية موجودة في الأوعية الدموية.

- خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الجيد منه.

- خفض فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران المختلفة، مثل: تصلب الشرايين، النوبة القلبية.



- تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم، وذلك لغناه بالحديد.

5- تعزيز المناعة: لغناه بفيتامين C.

6- تقوية العظام والوقاية من هشاشتها: تحتوي ثماره على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، فيتامين K، الكالسيوم، الفسفور، المغنيسيوم.

7- فوائد أخرى مثل:

- مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها.

- مكافحة الاكتئاب، خاصة عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي.

- علاج التعب المزمن.

- مكافحة الزهايمر وأمراض الذاكرة.

ملاحظة:

قد يعاني قلة فقط من حساسية تجاه ثمار التوت الشامي، لذا يجب الانتباه من قبل من يستهلكونها للمرة الأولى

