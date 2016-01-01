خالد الغندور يتهم جمهور الأهلي بالتزوير.. ويصفهم بالأغبياء



خالد الغندور خالد الغندور

اتهم خالد الغندور نجم الزمالك السابق جماهير الأهلي بتزوير العديد من الأمور التي تخص القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة.



ووصف الغندور الجماهير خلال بث حي ومباشر له عبر صفحته الرسمية، بالأغبياء والمزورين.



وقال : يوجد مجموعة من الشباب الزائفين المغرضين الذين تسببوا في قتل مشجع وحريق اتحاد الكرة وحريق الشرطة، يزورون وليس جديد عليهم ولا غريب فعل التزوير.

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وصرح الغندور، أن هؤلاء قاموا بتزوير لافتة الأهلي ووضعوها فوق لافتة الزمالك نادي القرن الحقيقي، وانتشرت عبر السوشيال ميديا.واضاف الغندور، أن نفس هؤلاء المغرضين هم من نشروا خطابا موجها للزمالك بتغريمه مليون دولار، وايضاََ هو مزور ومغرض.وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عددا من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.وتم رفع هذه اللافتات، بعد خطاب الكاف الحقيقي الذي نص على عدم اقحامه في أي شئ وأن الأهلى توج باللقب منذ ٢٠ عاما.