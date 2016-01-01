أول وفاة لـ الجالية الفلسطينية في مصر بـ كورونا لضابط متقاعد

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وفاة ضابط فلسطينى سابق

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية للمواطن الفلسطيني الضابط المتقاعد في إدارة الحاكم جمعة فايز الفرا عن عمر يناهز ٧٩ عامًا .

وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد .

ويتقدم سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية بخالص العزاء والمواساة القلبية لشقيق الفقيد اللواء عبد الله الفرا و لذوي الفقيد وآل الفرا الكرام ، داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ، وأن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته .

المصدر: elbalad

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