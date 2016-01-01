أول رد فعل رسمي من الزمالك عقب الهجوم على شيكابالا



شيكابالا شيكابالا

وجه نادي الزمالك رسالة دعم لـ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الفريق عقب هجوم بعض الجماهير عليه خلال الأيام الماضية والإساءة له ولأسرته.



ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له أثناء الاحتفال بـ السوبر الافريقي.



وعلق: "قُد من الخلف، واترك الآخرين يعتقدون؛ أنّهم في المقدّمة".

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اقرأ أيضا | عقب هجوم الجماهير عليه.. رسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالاوتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق لهجوم عنيف من الجماهير عقب نشره لصورة له بصحبة زوجته ونجله آدم.ورد شيكابالا بنشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وكتب من سورة المزمل "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".