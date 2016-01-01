وجه نادي الزمالك رسالة دعم لـ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الفريق عقب هجوم بعض الجماهير عليه خلال الأيام الماضية والإساءة له ولأسرته.
ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له أثناء الاحتفال بـ السوبر الافريقي.
وعلق: "قُد من الخلف، واترك الآخرين يعتقدون؛ أنّهم في المقدّمة".
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التعليقات على أول رد فعل رسمي من الزمالك عقب الهجوم على شيكابالا
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