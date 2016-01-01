أول رد فعل من ليفربول على إعلان موعد مباريات الفريق في الدوري الانجليزي

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صورة الخبر: ليفربول
ليفربول

واصل فريق ليفربول الانجليزي استعداداته لـ قرب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عددا من الصور لـ تدريبات الفريق اليوم.

وعلق: "معرض الصور من تدريبات الفريق الأخيرة التي أقيمت اليوم في ميلوود".

وأخطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأندية بموعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعادت الاندية لتدريباتها عقب توقف دام لـ أكثر من شهرين.

ومن المقرر ان تقام المباريات يوم 17 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري تمامًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة.

المصدر: elbalad

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