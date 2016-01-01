واصل فريق ليفربول الانجليزي استعداداته لـ قرب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عددا من الصور لـ تدريبات الفريق اليوم.
وعلق: "معرض الصور من تدريبات الفريق الأخيرة التي أقيمت اليوم في ميلوود".
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التعليقات على أول رد فعل من ليفربول على إعلان موعد مباريات الفريق في الدوري الانجليزي
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