

سيارات اقتصادية 2020 سيارات اقتصادية 2020

إذا كنت تريد السيارة الأكثر حفاظاً على البيئة فستحتاج إلى اقتناء سيارة كهربائية أما إذا كنت تريد أن تكون صديقاً للبيئة وتمتلك في نفس الوقت محركات الوقود أو البنزين فإن أكثر سيارات اقتصادية 2020 مناسبة هي سيارات هجينة التي تحتوي على بطارية كهربائية يمكن شحنها لعدة الأميال بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويمكنك من استخدام محرك البنزين بحيث لا تضطر إلى التوقف وإعادة الشحن. سنتعرف في هذه المقالة إلى أفضل سيارات اقتصادية 2020 وكفاءة في استهلاك الوقود في الطرق الداخلية والخارجية.



هيونداي أيونيك 2020:



تعد هيونداي أيونيك 2020 سيارة جيدة في فئة السيارات الهجينة والكهربائية وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود حيث تستهلك 4.13 لتر/100 كم في الطرق الداخلية و3.99 لتر/100 كم على الطرق الخارجية كما تتمتع هيونداي أيونيك هايبرد بنطاق كهربائي بالكامل يصل إلى 46.6 كم بينكا يصل نطاق كهربائي بالكامل هيونداي أيونيك كهربائية إلى 273 كم مع مقبس كهربائي قياسي 110 او 120 فولت ويمكن شحنها بالكامل خلال 9 ساعات مع منفذ 240 فولت وتأتي هيونداي أيونيك 2020 بمحرك أربع اسطوانات بسعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي يتحدان لإنتاج قوة 139 حصاناً مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض ويتميز طراز كهربائي من هيونداي ايونيك بمحرك كهربائي بقوة 134 حصاناً مقترناً مع ناقل حركة أحادي السرعة.



تويوتا بريوس 2020:



تعد تويوتا بريوس 2020 سيارة جيدة ضمن فئة السيارات الكهربائية والهجينة لفضل ركوبها مريح وميزات المعلومات والترفيه سهلة الاستخدام وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود حيث تستهلك بنظام الدفع الأمامي 4.06 لتر/100 كم في الطرق الداخلية و4.44 لتر/100 كم على الطرق الخارجية وتستهلك بريوس ذات الدفع الخلفي 4.36 لتر/100 كم في المدينة و4.7 لتر/100 كم على الطرق الخارجية أما الدفع الرباعي فهو يستهلك 4.52 لتر/100 كم في المدينة و4.9 لنر/100 كم على الطرق الخارجية. تأتي تويوتا بريوس 2020 مع مجموعة نقل الحركة الهجينة من محرك 4 اسطوانات سعة 1.8 لتر ومحرك كهربائي يتحدان لإنتاج قوة مقدارها 121 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار.



كيا نيرو 2020:



تعد كيا نيرو 2020 سيارة جيدة بفضل مساحة الحمولة الواسعة ونظام المعلومات والترفيه مع تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وتفتخر كيا نيرو بالاقتصاد الجيد في استهلاك الوقود بمقدار 7.13 لتر/100 كم في المدينة و5.74 لتر/100 كم على الطرق الخارجية، وتأتي مع محرك 4 اسطوانات سعته 1.6 لتر بقوة 120 حصاناً مع ناقل الحركة الأتوماتيكي المتغير باستمرار ذي 6 سرعات. تتميز كيا نيرو بعدة ميزات من أهمها كاميرا الرؤية الخلفية والتحذير من الاصطدام الأمامي ونظام الفرملة للحالات الطارئة و6 سماعات ومنفذ يو-اس-بي وبلوتوث ونظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش وتطبيقات ذكية مثل أندرويد اوتو وآبل كاربلاي.



ميتسوبيشي أوتلاندر:



تحظى ميتسوبيشي أوتلاندر ذات الدفع الرباعي بشعبية استثنائية الذين يتطلعون إلى دفع أقل قيمة الضريبة بسبب انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي جيدة للرحلات الاقتصادية القصيرة مع القدرة على القيادة لمسافة 51 كم بنطاق كهربائي بالكامل وتستهلك حوالي 1.69 لتر/ 100 كم في الطرق الداخلية والخارجية بفضل محركيين كهربائيين ومحرك 4 اسطوانات يتحدان لإنتاج 197 حصاناً مع ناقل حركة أحادي السرعة. تتميز ميتسوبيشي أوتلاندر بنظام ترفيهي مع شاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش وتحكم مزدوج أتوماتيكي في درجات الحرارة و6 سماعات وبلوتوث ونظام تكيفي لتثبيت السرعة وكاميرا الرؤية المحيطية ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي والمكابح التقائية للحالات الطارئة.



كيا اوبتيما سبورت واجن 2020:



تعد كيا اوبتيما 2020 سيارة متوسطة الحجم رائعة إذ تتميز بمساحة داخلية واسعة عالية الجودة وميزات تقنية سهلة الاستخدام، ويصل مداها إلى 48 كم بنطاق كهربائي كامل وتستهلك 1.25 لتر/100 كم على جميع الطرق حتى عندما تكون البطارية الكهربائية منخفضة ويعمل المحرك البنزين كما يمكن الاستفادة من ضمان كيا الذي يصل إلى 7 سنوات أو كل 100,000 ميل.



ميتسوبيشي ميراج 2020:



كل ما تتميز به ميتسوبيشي ميراج 2020 هو تكلفتها المنخفضة واقتصادها الجيد في استهلاك الوقود ونظام معلومات وترفيهي سهل الاستخدام لكنها تعاني من ضعف المحرك بقوة 75 حصاناً فقط بمحرك سعته 1.2 لتر بثلاث اسطوانات مع ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات ويعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار اختيارياَ مما يكون تسارعها بطيئة بشكل محبط. تستهلك ميتسوبيشي ميراج ما يقارب 6.7 لتر/100 كم في المدينة و5.7 لتر/100 كم في الطرق الخارجية، ولا تقدم ميراج الكثير من ميزات السلامة فهي تأتي قياسياً فقط مع كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات وقوف السيارات الخلفية.



هيونداي اكسنت 2020:



تعد هيونداي اكسنت سيارة مدمجة جيدة تتميز بمقاعد فسيحة وتصميم داخلي جيد وتستهلك الوقود بشكل اقتصادي مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتاح إذ تستهلك نحو 8.11 لتر/ 100 كم في المدينة و6.03 لتر/ 100 كم على الطرق الخارجية مع ناقل الحركة اليدوي أما مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي فتستهلك في المدينة حوالي 7.13 لتر/ 100 كم وعلى الطرق الخارجية تستهلك 5.74 لتر/ 100 كم. تتميز خيونداي اكسنت 20204 سماعات وشاشة تعمل باللمس قياسها 5 إنش وفتحة سقف وتحكم أوتوماتيكي في درجات الحرارة وراديو الأقمار الصناعية مع كاميرا الرؤية الخلفية ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والمكابح التقائية للحالات الطارئة.



هوندا سيفيك 2020:



تعد هوندا سيفيك 2020 سيارة جيدة متوفرة كسيارة سيدان أو كوبيه أو هاتشباك وتتميز بكابينة رائعة وتقديرات جيدة لاستهلاك الوقود حيث تستهلك 8.11 لتر/ 100 كم في المدينة و6.63 لتر/ 100 كم على الطرق الخارجية مع ناقل الحركة اليدوي بينما تستهلك مع ناقل الحركة المتغير باستمرار حوالي 7.59 في الطرق الداخلية و5.88 في الطرق الخارجية بفضل خيارات متعددة من المحركات، وتتميز هوندا سيفيك 2020 بشاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش مع تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي ونظام الملاحة وشحن هاتف لاسلكي وراديو الأقمار الصناعية عالي الدقة بالإضافة إلى ميزات السلامة مثل كاميرا الرؤية الخلفية وتحذير من الاصطدام الأمامي ونظام الكبح التلقائي لتخفيف من الاصطدامومراقبة النقاط العمياء ونظام تكيفي لتثبيت السرعة.



تحولت اتجاهات المشترين نحو أفضل سيارات اقتصادية 2020 لتوفير المال والوقت لتعبئة الوقود وكذلك حماية للبيئة وقد قدمنا لكم في هذه المقالة عن سيارت اقتصادية 2020 وكفاءة استهلاكها للوقود والكهرباء.