

وكيل برليناس : لهذا السبب لدينا أزمة فى توفير قطع الغيار وكيل برليناس : لهذا السبب لدينا أزمة فى توفير قطع الغيار

قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة التجارية بريليانس في مصر، إنه من المقرر طرح الفئة الأولى والثانية من بريليانس V6 موديل 2020 خلال شهر يوليو القادم.



وأكد سعد لـ "عالم السيارات" أن الفئة الثالثة من بريليانس V6 موديل 2020 متوفرة بالفعل في السوق المصري وسيتم طرح موديل 2021 نهاية العام الجاري، كما أن موديل 2019 من الفئة الأولى والثانية متوفرة أيضاً، مضيفاً أنه لم يتم تحديد سعر موديل 2020 من الفئتين الأولى والثانية بعد.



وأوضح سعد أن سيارات بريليانس تعاني من أزمة في توفير قطع الغيار في السوق المصري نتيجة مشاكل في الشحن بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن جميع العلامات التجارية الصينية تعاني من أزمة في توفير قطع الغيار للسيارات خلال الفترة الحالية.

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وتتوفر بريليانس V6 في السوق المصري بثلاث فئات، أسعارها كالتالي:الفئة السعر بالجنيهDeluxe 2019 309,900Grand Deluxe 2019 329,900Flag Ship 2020 359,900وتأتي بريليانس V6 في بمحرك سعته 1500 سي سي، يعمل بقوة 151 حصان، وأقصى عزم دوران 220 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سباعي النقلات.وتأتي السيارة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة مثل وجود وسائد هوائية أمامية، ونظام ثبات إلكتروني ESP، ونظام طوارئ عند التصادم، ومراقبة ضغط الإطارات، ونقاط تثبيت مقعد الأطفال، كما أن فرامل السيارة تتكون من أسطوانات مهواة في الأمام وأخرى مصمتة في الخلف.