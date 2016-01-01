قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة التجارية بريليانس في مصر، إنه من المقرر طرح الفئة الأولى والثانية من بريليانس V6 موديل 2020 خلال شهر يوليو القادم.
وأكد سعد لـ "عالم السيارات" أن الفئة الثالثة من بريليانس V6 موديل 2020 متوفرة بالفعل في السوق المصري وسيتم طرح موديل 2021 نهاية العام الجاري، كما أن موديل 2019 من الفئة الأولى والثانية متوفرة أيضاً، مضيفاً أنه لم يتم تحديد سعر موديل 2020 من الفئتين الأولى والثانية بعد.
وأوضح سعد أن سيارات بريليانس تعاني من أزمة في توفير قطع الغيار في السوق المصري نتيجة مشاكل في الشحن بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن جميع العلامات التجارية الصينية تعاني من أزمة في توفير قطع الغيار للسيارات خلال الفترة الحالية.
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التعليقات على وكيل برليناس : لهذا السبب لدينا أزمة فى توفير قطع الغيار
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