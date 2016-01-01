

فورد تطور نظام تعقيم لقتل فيروس كورونا عبر الحرارة المرتفعة في سيارات الشرطة فورد تطور نظام تعقيم لقتل فيروس كورونا عبر الحرارة المرتفعة في سيارات الشرطة

قامت فورد بتحديث سيارات اكسبلورر المخصصة للشرطة لحماية ركابها من فيروس الكورونا، والحل هو الجمع بين محرك الكروس أوفر ونظام التحكم في المناخ لرفع درجة الحرارة لأكثر من 56.1 درجة مئوية لـ 15 دقيقة لتعقيم السيارة.



وقد استعانت فورد بنصائح جامعة اوهايو لمعرفة درجة الحرارة والفترة المطلوبة لقتل الفيروس، مع اكتشاف أن 56 درجة مئوية تقريباً لمدة ربع ساعة ستؤدي لقتل أكثر من 99% من فيروسات الكورونا على السطوح الداخلية والمواد المختلفة.



كما طورت فورد نظام تنبيه خارجي حتى لا يقوم أفراد الشرطة بالدخول للسيارة أثناء عملية التعقيم، حيث يتم إضاءة المصابيح في نمط معين حتى الانتهاء من التعقيم.. وستهدف فورد لتطبيق النظام في موديلاتها الأخرى المخصصة للشرطة، ولكن لا توجد إشارة حالية لنوايا تطبيقه في السيارات المدنية.