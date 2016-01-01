

لكي لا تتسبب في ازدحامات مرورية: تجنب هذه الأخطاء لكي لا تتسبب في ازدحامات مرورية: تجنب هذه الأخطاء

لدى كل دولة حول العالم بعض المدن خاصة الكبرى منها أوقات ذروة يومية، خاصة في أوقات خروج الموظفين من العمل وفي مواسم الرحلات والسفر.



وفي حقيقة الأمر، هناك العديد من الخطاء التي يرتكبها بعض قائدي السيارات تتسبب في هذا الزحام إلى جانب التكدس المعتاد على الطرق في أوقات الذروة، وهو ما سنستعرضه خلال السطور القليلة القادمة.



غياب محاولات العبور

إحدى الأشياء التي تثير غضب معظم سائقي السيارات، هو قيام أحد السائقين بالسير بسيارته في الحارة اليسرى من الطريق والمخصصة للسرعات الأعلى دون محاولة عبور السيارات الأخرى بالطريقة الصحيحة.

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وهي تثير غضب السائقين خاصة للراغبين في دخول أول منعطف لتغيير الاتجاه إلى الناحية العكسية.السرعة البطيئة المبالغ فيهاكشفت بعض الدراسات الخاصة بعالم قيادة السيارات، أن سير سيارات بسرعة أقل من السيارات الأخرى على الطريق ستكون نتيجته تكدس مروري في إحدى الحارات، كما أكدت بعض الدراسات الأخرى أن هذا يرفع من نسبة وخطر احتمالات الحوادث.التنقل بين الحاراتفي أوقات التكدس المروري، وحينما تتوقف حارة عن السير، يلاحظ على بعض قائدي السيارات محاولات انتقالهم للحارة للمجاورة التي ربما تسير بشكل أفضل قليلًا، ولكن هذه الحركة لن تكون نتيجتها سوى انتقال الازدحام من حارة إلى أخرى، وستزداد فترة الزحام على الجميع.في حالة التزام أغلب سائقي السيارات بحارتهم المرورية، ستكون النتيجة أفضل وستنخفض فترة الازدحام.الحفاظ على مسافة جيدةترك مسافة جيدة وليس مبالغ فيها بين سيارتك والسيارة المتواجدة أمامك، فهذا سيساعد على تقليل احتمالات الحوادث في حالة توقف أحد السيارات بشكل مفاجئ، مما يساهم في تفادي حدوث سلسلة من الاصطدامات الخلفية بين السيارات، وبالتالي توقف الطريق خلفها.