حقيقة فتح سوق السيارات المستعملة الجمعة المقبلة ؟

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حقيقة فتح سوق السيارات المستعملة الجمعة المقبلة ؟

نفى العميد إبراهيم إسماعيل، مدير سوق الجمعة للسيارات المستعملة بمدينة نصر، شائعة فتح السوق الجمعة المقبلة الموافق 5 يونيو، والذي تم إغلاقه مارس الماضي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد إسماعيل خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن السوق لن يفتح أبوابه أمام الزائرين الجمعتين المقبلتين، حيث ما زال هناك مناقشات مع الجهات المعنية ولكن لم يتخذ القرار بعد.

وأضاف مدير سوق السيارات المستعملة، أنه في حال فتح أسواق المستعمل، سيتم من خلال خطة احترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا، لافتًا أنه سيشدد على اراتداء الكمامات داخل ساحة السوق مع تقليص عدد الوافدين واستقبال عدد محدود لتجنب تكدس المواطنين.

وأوضح أن إدارة السوق ستسلتزم بإجراءات التعقيم الوقائية من فيروس كورونا، من خلال التعقيم الدوري كل ساعتين لساحات السوق، بالإضافة إلى تعقيم السيارات قبل دخولها للسوق.

يذكر أن هناك شائعت تم تداولها بأن أسواق المستعمل ستعاود استقبال المواطني يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 يونيو.

وكان أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في بداية أزمة كورونا في مصر مارس الماضي، عن وقف أسواق السيارات المستعملة، وتعليق تراخيص المرور، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الشهر العقاري، ثم تبع ذلك الفتح مجددًا مع حلول مايو الجاري، ولكن استمر إغلاق سوق المستعمل أمام الوافدين إليه.

المصدر: عالم السيارات

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