حقيقة فتح سوق السيارات المستعملة الجمعة المقبلة ؟

نفى العميد إبراهيم إسماعيل، مدير سوق الجمعة للسيارات المستعملة بمدينة نصر، شائعة فتح السوق الجمعة المقبلة الموافق 5 يونيو، والذي تم إغلاقه مارس الماضي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد إسماعيل خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن السوق لن يفتح أبوابه أمام الزائرين الجمعتين المقبلتين، حيث ما زال هناك مناقشات مع الجهات المعنية ولكن لم يتخذ القرار بعد.
وأضاف مدير سوق السيارات المستعملة، أنه في حال فتح أسواق المستعمل، سيتم من خلال خطة احترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا، لافتًا أنه سيشدد على اراتداء الكمامات داخل ساحة السوق مع تقليص عدد الوافدين واستقبال عدد محدود لتجنب تكدس المواطنين.
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