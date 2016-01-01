نصح خبراء أمريكيون، المتعافون من فيروس كورونا التاجي المستجد، بضرورة إجراء فحوصات على أعضاء معينة في الجسم بعد الشفاء، الرئتين والكلى والدماغ قبل كل شيء.
وأكدت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، على أنه ينبغي على مرضى كورونا بعد التعافي، إجراء فحوصات لـ3 نظم رئيسية في جسم الإنسان، وهي: الرئتان والكلى والدماغ، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وأوضحت بارانوفا، أنه يجب إجراء فحص للرئتين على يدي أخصائي أمراض رئة، بالإضافة إلى تحليل بيوكيميائي للدم، لأن به مؤشرات تكشف كيف تؤدي الكلى وظائفها، وفي حال اكتشاف أي مراجعة أخصائي أمراض الكلى.
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التعليقات على أعضاء بالجسم يجب فحصها بعد التعافي من كورونا
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