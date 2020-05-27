

بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة

لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، قدمت شركة نقل خاصة، بمدينة العبور، عروض اشتراك لتوصيل المواطنين بنظام «الباقات»، بأسعار مخفضة تبدأ من 3 جنيهات للكيلو الواحد.



«اشترك فى باقة الـ 6 شهور سعر الكيلو للمشوار الواحد 3 جنيه بدل 4 جنيهات بحد أدنى 40 كيلو»، كان الإعلان الترويجى للعرض، الذى أكد محمد أيمن مسئول الشركة، أن الهدف منه مساعدة المواطنين على تجنب الزحام الشديد فى المواصلات العامة: «العربية بتيجى لحد بيت الراكب، وبتكون متعقمة ومتطهرة كويس جداً، وفيه مطهرات عشان الراكب والسواق يستخدموها خلال المشوار». توفر الشركة عروضها فى مختلف المحافظات بحسب أيمن: «المترو أو الميكروباص زحمة جداً، ومش كل الناس واخدة احتياطاتها وإجراءاتها الوقائية، وقُلت أعمل الخدمة دى وتكون بفلوس رمزية، عشان أشجع الناس تركب وماتدفعش كتير، وتحافظ على نفسها تروح المشوار وترجع فى أمان».



لاقت الخدمة إقبالاً كبيراً، وبحسب محمد، نجحت الشركة فى التعامل مع كثافة الحجوزات: «بنعمل عروض على السفر من محافظة لمحافظة، بس العميل يتصل يحجز قبلها بـ 24 ساعة، لأن العربية لازم تروح تتعقم وتتطهر كويس، قبل ما تخرج لأى مشوار، والخدمة بتشتغل من أول ساعات النهار وآخر مشوار بيكون قبل الحظر بساعة».

قد يعجبك أيضا...

ويقدم محمد باقة تخفيض مميزة لسكان مدينة العبور، إذا كانت الوجهة هى مدينة الشروق، المستقبل، والتجمع، يطلق عليها «باقة الـ6 شهور»، حيث يدفع الراكب فى «التوصيلة» الواحدة 100 جنيه لمدة 6 شهور: «المشوار ده بيعمل 150 جنيه، بس الظروف اللى إحنا فيها محدش هيقدر يدفع كل ده».