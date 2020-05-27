بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة

آخر الأخباراخبار منوعة › بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة

صورة الخبر: بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة
بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة

لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، قدمت شركة نقل خاصة، بمدينة العبور، عروض اشتراك لتوصيل المواطنين بنظام «الباقات»، بأسعار مخفضة تبدأ من 3 جنيهات للكيلو الواحد.

«اشترك فى باقة الـ 6 شهور سعر الكيلو للمشوار الواحد 3 جنيه بدل 4 جنيهات بحد أدنى 40 كيلو»، كان الإعلان الترويجى للعرض، الذى أكد محمد أيمن مسئول الشركة، أن الهدف منه مساعدة المواطنين على تجنب الزحام الشديد فى المواصلات العامة: «العربية بتيجى لحد بيت الراكب، وبتكون متعقمة ومتطهرة كويس جداً، وفيه مطهرات عشان الراكب والسواق يستخدموها خلال المشوار». توفر الشركة عروضها فى مختلف المحافظات بحسب أيمن: «المترو أو الميكروباص زحمة جداً، ومش كل الناس واخدة احتياطاتها وإجراءاتها الوقائية، وقُلت أعمل الخدمة دى وتكون بفلوس رمزية، عشان أشجع الناس تركب وماتدفعش كتير، وتحافظ على نفسها تروح المشوار وترجع فى أمان».

لاقت الخدمة إقبالاً كبيراً، وبحسب محمد، نجحت الشركة فى التعامل مع كثافة الحجوزات: «بنعمل عروض على السفر من محافظة لمحافظة، بس العميل يتصل يحجز قبلها بـ 24 ساعة، لأن العربية لازم تروح تتعقم وتتطهر كويس، قبل ما تخرج لأى مشوار، والخدمة بتشتغل من أول ساعات النهار وآخر مشوار بيكون قبل الحظر بساعة».

ويقدم محمد باقة تخفيض مميزة لسكان مدينة العبور، إذا كانت الوجهة هى مدينة الشروق، المستقبل، والتجمع، يطلق عليها «باقة الـ6 شهور»، حيث يدفع الراكب فى «التوصيلة» الواحدة 100 جنيه لمدة 6 شهور: «المشوار ده بيعمل 150 جنيه، بس الظروف اللى إحنا فيها محدش هيقدر يدفع كل ده».

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بلاها مواصلات.. "باقة الـ6 أشهر" لتوصيلة آمنة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9964

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager