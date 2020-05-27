علامات خفية لمرض السكري يجب أن تنتبه لها

بعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض شيوعاً حول العالم، كما أنه من الواجب تشخيصه حتى يتم التعامل معها بشكل سليم، إلا أن هناك عدة علامات خفية يجب على المرء الانتباه إليها في حال لم يتم تشخيصه بعد بهذا المرض.
علامات عليك الانتباه إليها لأنها قد تشير إلى إصابتك بالسكري
وقد ذكرت تقارير طبية أن هناك بعض العلامات التي يجب عند ملاحظتها سرعة استشارة الطبيب وأجراء اختبار سكر الدم، من أجل الحصول على علاج لمرض السكري، ومن بينها:
فقدان الوزن
إذا لاحظ المرء أنه يفقد وزنه دون ممارسة الرياضة أو اتباع حمية معينة، فإن هذا قد يكون مؤشراً خطيراً لإصابته بمرض السكري، لذا فإن الأطباء ينصحون بفقدان نحو 5% من الوزن بطرق صحية لتقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض.
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