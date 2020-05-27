

علامات خفية لمرض السكري يجب أن تنتبه لها علامات خفية لمرض السكري يجب أن تنتبه لها

بعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض شيوعاً حول العالم، كما أنه من الواجب تشخيصه حتى يتم التعامل معها بشكل سليم، إلا أن هناك عدة علامات خفية يجب على المرء الانتباه إليها في حال لم يتم تشخيصه بعد بهذا المرض.



علامات عليك الانتباه إليها لأنها قد تشير إلى إصابتك بالسكري

وقد ذكرت تقارير طبية أن هناك بعض العلامات التي يجب عند ملاحظتها سرعة استشارة الطبيب وأجراء اختبار سكر الدم، من أجل الحصول على علاج لمرض السكري، ومن بينها:



فقدان الوزن

إذا لاحظ المرء أنه يفقد وزنه دون ممارسة الرياضة أو اتباع حمية معينة، فإن هذا قد يكون مؤشراً خطيراً لإصابته بمرض السكري، لذا فإن الأطباء ينصحون بفقدان نحو 5% من الوزن بطرق صحية لتقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض.

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رؤية غير واضحةيعد ضعف الرؤية أمراً شائعاً خاصة مع التقدم في العمر، ولكن إذا عانى المرء فجأة من عدم وضوح في رؤيته، فيجب عليه حينها استشارة الطبيب، حيث أن هذه إحدى علامات مرض السكري، فارتفاع مستويات السكر في الدم تسبب تورماً في عسات العين، والتي تؤدي بدورها إلى ضعف الرؤية.تعب طوال الوقتلو شعر المرء بتعب متكرر في الصباح رغم نومه بشكل جيد، فيجب عليه حينها الذهاب إلى الطبيب وإجراء فحص للدم، حيث أن السكري يسبب للمريض تعباً لفترة طويلة، ويجعل جسمه أقل كفاءة طوال اليوم.طفح جلديإذا كان المرء يعاني من طفح جلدي على ساقيه بشكل متواصل، فقد يشير هذا إلى إصابته بالسكري، خاصة في حال ظهور آفات صغيرة بيضاوية أو مستديرة أسفل قدميه، حيث أن هذه البقع معروفة باسم اعتلال الجلد السكري.