مع قدوم شهر شوال يحرص الكثيرون على صيام الستة "البيض"، وتزامنا مع ذلك، يتكرر السؤال حول جواز صيام هذه الأيام قبل قضاء الأيام التي أفطرها البعض لأعذار شرعية في رمضان، أو الجمع بين النيتين في نفس اليوم، أي صيام "الستة البيض" والقضاء معا.
صيام الستة أيام من شوال
وقال رئيس لجنة الفتوى الأسبق الشيخ عبدالحميد الأطرش، إن هناك عدة آراء يمكن الأخذ بها، أولها جواز الجمع بين النيتين، ولكن الأفضل أن يقضي المسلم ما عليه من رمضان أولًا قبل أن يصوم هذه الأيام، مستدلًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
وقال إنه يمكن للشخص أن يصوم الأيام الستة في شوال، ويؤخر القضاء، بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.
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التعليقات على "نية مزدوجة".. صيام الستة البيض من شوال أولا أم قضاء أعذار رمضان؟
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