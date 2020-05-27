

"نية مزدوجة".. صيام الستة البيض من شوال أولا أم قضاء أعذار رمضان؟ "نية مزدوجة".. صيام الستة البيض من شوال أولا أم قضاء أعذار رمضان؟

مع قدوم شهر شوال يحرص الكثيرون على صيام الستة "البيض"، وتزامنا مع ذلك، يتكرر السؤال حول جواز صيام هذه الأيام قبل قضاء الأيام التي أفطرها البعض لأعذار شرعية في رمضان، أو الجمع بين النيتين في نفس اليوم، أي صيام "الستة البيض" والقضاء معا.



صيام الستة أيام من شوال

وقال رئيس لجنة الفتوى الأسبق الشيخ عبدالحميد الأطرش، إن هناك عدة آراء يمكن الأخذ بها، أولها جواز الجمع بين النيتين، ولكن الأفضل أن يقضي المسلم ما عليه من رمضان أولًا قبل أن يصوم هذه الأيام، مستدلًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".



وقال إنه يمكن للشخص أن يصوم الأيام الستة في شوال، ويؤخر القضاء، بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

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وأضاف "الأطرش": "للشخص أن يفعل ما يشاء، فإن بدأ بالقضاء من باب {وعجلت إليك رب لترضى}، فله ذلك، وإن بدأ بالستة من شوال، على اعتبار أن وقت القضاء موسع، ووقت الستة مضيق، فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج عليه، والله أعلى وأعلم.