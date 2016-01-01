صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

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صورة الخبر: منة عبد العزيز
منة عبد العزيز

أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" و6 آخرين للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز - والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.

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