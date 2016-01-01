تركيا تستعين بالمرتزقة.. تقرير بريطاني يكشف مخطط أردوغان لتخريب ليبيا والسيطرة على النفط

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صورة الخبر: أردوغان
أردوغان

نشرت وسائل الإعلام البريطانية تقريرًا مطولًا حول أطماع الرئيس رجب طيب أردوغان فى ليبيا ومخطط تركيا التخريبي الذي يهدف إلى السيطرة على النفط فى البحر المتوسط فى المقام الأول.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تركيا تنفذ مخططا تخريبيا موسعا فى ليبيا بهدف السيطرة على النفط فقط بعد أن أصبحت بلدًا معزولًا لا يحظى بأي احترام من دول أوروبا.

وقالت "الجارديان" إن أردوغان يرسل المرتزقة السوريين إلى مناطق الصراع في ليبيا للدخول فى حرب أهلية تلتهم نيرانها الأخضر واليابس فى طرابلس لتمكين الخليفة المزعوم من السيطرة على النفط فى ليبيا.

وأكد أحد المرتزقة السوريين للصحيفة البريطانية أن بعض السوريين الذين يحاربوا فى ليبيا جاءوا من أجل المال، والبعض الآخر يزعم أنهم يدعمون الليبيين ضد الاستبداد، معربًا عن اندهاشه من مطالبة تركيا للمعارضة السورية بالقتال في ليبيا.

وأوضحت "الجارديان" أن الحروب التركية فى ليبيا عبر تكنولوجيا الاستطلاع والطائرات بدون طيار والمرتزقة السوريين حققت مكاسب لـ أردوغان، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي في الاستيلاء على قاعدة جوية رئيسية من قوات حفتر.

المصدر: الجارديان

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