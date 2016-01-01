نشرت وسائل الإعلام البريطانية تقريرًا مطولًا حول أطماع الرئيس رجب طيب أردوغان فى ليبيا ومخطط تركيا التخريبي الذي يهدف إلى السيطرة على النفط فى البحر المتوسط فى المقام الأول.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تركيا تنفذ مخططا تخريبيا موسعا فى ليبيا بهدف السيطرة على النفط فقط بعد أن أصبحت بلدًا معزولًا لا يحظى بأي احترام من دول أوروبا.
وقالت "الجارديان" إن أردوغان يرسل المرتزقة السوريين إلى مناطق الصراع في ليبيا للدخول فى حرب أهلية تلتهم نيرانها الأخضر واليابس فى طرابلس لتمكين الخليفة المزعوم من السيطرة على النفط فى ليبيا.
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التعليقات على تركيا تستعين بالمرتزقة.. تقرير بريطاني يكشف مخطط أردوغان لتخريب ليبيا والسيطرة على النفط
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