601 طالب وطالبة يحصدون الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة



نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية



أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، بلغ 601 طالب وطالبة.



وأوضح حجازي أن هذا العدد ينقسم إلى 425 طالبة و176 طالبا.



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه يتقدم بخالص التهائي لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.

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وكان السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020، وذلك بحضور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.