أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، ثقته في تكاتف الشعب لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، محذرا من "أعداء الوطن" و"المتربصين".
وقال السيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نقف معا في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام، والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".
وتابع: "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".
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التعليقات على السيسي: "أعداء الوطن" يشككون في جهود الدولة لمواجهة كورونا
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