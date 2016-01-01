السيسي: "أعداء الوطن" يشككون في جهود الدولة لمواجهة كورونا



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، ثقته في تكاتف الشعب لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، محذرا من "أعداء الوطن" و"المتربصين".



وقال السيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نقف معا في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام، والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".



وتابع: "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

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وأضاف: "إنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه، وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها".والأربعاء أعلنت وزارة الصحة في مصر، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 19666، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و816 حالة وفاة".وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس، إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليه أعراض المرض.وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات، كما تفرض حظر تجول بشكل جزئي.