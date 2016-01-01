نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة أعمال السلب والنهب في مدينة منيابوليس الأمريكية، وذلك خلال احتجاجات على مقتل رجل أسود بيد الشرطة الأمريكية.
وشهدت مدينة منيابوليس اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة الأمريكية وعقبها عمليات سلب ونهب بشكل موسع وأضرم المحتجين النيران أيضا في متجر لقطع غيار السيارات.
وأطلقت شرطة مدينة منيابوليس، قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين وذلك لليلة الثانية على التوالي، عقب مقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور مطروح على الأرض ويضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه حتى مات.
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التعليقات على شاهد.. أعمال سلب ونهب في أمريكا خلال مظاهرات ضد مقتل رجل أسود
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