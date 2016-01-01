بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة

آخر الأخباراخبار المسلمين › بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة

صورة الخبر: بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة
بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم، الخميس، لقطات تظهر البدء فى تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى استعدادًا لفتحه أمام المصلين مرة ثانية.

وتواصل دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى، لإعادة فتحه فجر غد، الجمعة، بعد إغلاقه وتعليق دخول المصلين إليه لمدة شهرين ونصف الشهر، في ظل كورونا.

وقام موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية بتنظيف وتعقيم مصليات الأقصى وساحاته وأروقته، باستخدام المواد المعقمة، كما وضع علامات في ساحات الأقصى للتباعد والحفاظ على المسافات بين المصلين خلال آدائهم الصلوات في الأقصى.

وبدأت سلطات الاحتلال مضايقاتها للمقدسيين تزامنا مع التحضيرات للعادة فتح الأقصى، حيث استدعت أمس رئيس مفوضية كشافة محافظة القدس ماهر محيسن والقائد الكشفي محمد أبو صوي، لمنع الكشافة من العمل في تنظيم دخول وخروج المصلين إلى الأقصى، كما استدعت شبانا للتحقيق معهم في مراكز التحقيق بالمدينة.

صورة الخبر: بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77592

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager