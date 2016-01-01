نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم، الخميس، لقطات تظهر البدء فى تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى استعدادًا لفتحه أمام المصلين مرة ثانية.
وتواصل دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى، لإعادة فتحه فجر غد، الجمعة، بعد إغلاقه وتعليق دخول المصلين إليه لمدة شهرين ونصف الشهر، في ظل كورونا.
وقام موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية بتنظيف وتعقيم مصليات الأقصى وساحاته وأروقته، باستخدام المواد المعقمة، كما وضع علامات في ساحات الأقصى للتباعد والحفاظ على المسافات بين المصلين خلال آدائهم الصلوات في الأقصى.
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التعليقات على بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة
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