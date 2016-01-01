

بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة بعد إغلاق شهرين ونصف.. شاهد.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى تمهيدا لصلاة الجمعة

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم، الخميس، لقطات تظهر البدء فى تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى استعدادًا لفتحه أمام المصلين مرة ثانية.



وتواصل دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى، لإعادة فتحه فجر غد، الجمعة، بعد إغلاقه وتعليق دخول المصلين إليه لمدة شهرين ونصف الشهر، في ظل كورونا.



وقام موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية بتنظيف وتعقيم مصليات الأقصى وساحاته وأروقته، باستخدام المواد المعقمة، كما وضع علامات في ساحات الأقصى للتباعد والحفاظ على المسافات بين المصلين خلال آدائهم الصلوات في الأقصى.

وبدأت سلطات الاحتلال مضايقاتها للمقدسيين تزامنا مع التحضيرات للعادة فتح الأقصى، حيث استدعت أمس رئيس مفوضية كشافة محافظة القدس ماهر محيسن والقائد الكشفي محمد أبو صوي، لمنع الكشافة من العمل في تنظيم دخول وخروج المصلين إلى الأقصى، كما استدعت شبانا للتحقيق معهم في مراكز التحقيق بالمدينة.



