الأسبرين في زمن كورونا.. أمراض يعالجها ومخاطر الإفراط منها



الأسبرين الأسبرين



يعتبر الأسبرين أحد أهم الأدوية في مصر وأكثر تداولا في منازلنا، حيث ان الأسبرين يعالج العديد من الأمراض، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح الأسبرين حديث السوشيال ميديا، مما جعل البعض منهم يؤكدون انه يمكن تخفيف أعراض فيروس كورونا عبر استخدام الإسبرين.



وأشارت الأبحاث الطبية، إلى أن تناول الأسبرين يمكن أن يعالج العديد من الأمراض، وذلك لما له من فوائدة صحية وفقًا لموقع medicalnewstoday الطبي، ومن أبرز الأمراض التي يمكن علاجها بالأسبرين



أمراض يعالجها الأسبرين

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- علاج الصداع الشديد.- محاربة نزلات البرد.- الحد من آلام المفاصل.- مسكن قوي لآلام الدورة الشهرية.- منع احتشاء عضلة القلب في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق منع تكوين الجلطات.- منع السكتة الدماغية.- الوقاية من السرطان.- بعد عملية جراحية الشريان التاجي.- يساعد في تقليل أعراض الحمى الروماتيزمية.وفقا لما ذكره موقع "webmd" فإن الأسبرين هو من الأدوية المعروفة باسم الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ، في حين أنها يمكن أن تخفف الألم ، إلا أن الإفراط في تناول الأسبرين يتسبب في مشاكل صحية.أضرار الإفراط في تناول الأسبرين1- تليف الكلى:يؤدي تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومنها الأسبرين إلى مشاكل الجهاز الهضمي التي تبدأ من عسر الهضم البسيط مرورا بالنزيف إلى أن تصل لقرحة المعدة ، كما يمكن أن يسبب الأسبرين أيضا تلف الكلى .2- متلازمة راي للأطفال :يجب أن لا تعطى الأسبرين للأطفال بسبب خطر وجود حالة تهدد الحياة يسمى متلازمة راي ، وهو مرض معروف بمهاجمته الدماغ و الكبد مما يشكل خطورة كبيرة عليهم.3- السكتة الدماغية :غالبًا ما يوصي الأطباء بـ الأسبرين للأشخاص الذين يرجح أن يصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأنه يساعد في منع تجلط الدم، ولكن بما أنه يمكن أن يسبب النزيف ، فإن تناول الأسبرين كل يوم يزيد من احتمالات نوع واحد من السكتة الدماغية التي تنطوي على نزيف في الدماغ .