سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

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قال إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، أن ارتفاع أعداد المصابين كان متوقعا وبشكل كبير.



وأكد "عنان"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن كل حاله مُسجلة يوجد مقابلها حالة آخرى، ويتم ضرب الحالات المُشخصة في 1.4 من المصابين، ومثال على ذلك، لو تم احتساب ألف إصابة اليوم، بعد غد ستكون ألفا و400 حالة مصابة.



وأوضح محاضر الوبائيات، أن الشخص المصاب ينقل العدوى من 2 الي 3 أفراد في يومين، مضيفًا أن المعدل الحالي للمصابين، قليل نسبيا عن المتوقع بشكل يومي.

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وأشار محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل الإصابة وبشكل كبير، ولكن بثبات معدل الإصابة 1.4 مصاب يوميا، وكل سيناريو طبقا لمعدل الإصابة.وتابع: "إن الإصابات تزداد بالموجه الأولى حتى نصف شهر يونيو، ومن نصف شهر يونيو، يبدأ معدل الإصابة يقل، وحتي شهر يوليو، تنتهي الموجة الأولى، وذلك معتد على معدل الإصابة والالتزام بالعزل المنزلي".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة ، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.