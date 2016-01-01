شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية

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صورة الخبر: انفجار ماسورة خط غاز
انفجار ماسورة خط غاز

شهد ميدان الحلمية بقسم شرطة الزيتون انفجار ماسورة غاز اثناء القيام باعمال الحفر بالمنطقة ، ويرجح ان يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار .

تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة الزيتون ، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .

على الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء باشراف اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، الى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ بعد ان اشتعلت النيران بصورة كبيرة مما تسبب فى احداث حاله من الفزع لدى الاهالى ، فيما تم غلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى الانتهاء من البلاغ .

فى الوقت الذى قام فيه رجال المرور بفرض كردون مرورى بمحيط منطقة الاعمال وعمل تحويلات مرورية .

https://www.facebook.com/100002208523163/videos/2936743769742545/

المصدر: elbalad

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