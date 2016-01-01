شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية



انفجار ماسورة خط غاز انفجار ماسورة خط غاز

شهد ميدان الحلمية بقسم شرطة الزيتون انفجار ماسورة غاز اثناء القيام باعمال الحفر بالمنطقة ، ويرجح ان يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار .



تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة الزيتون ، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .



على الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء باشراف اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، الى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ بعد ان اشتعلت النيران بصورة كبيرة مما تسبب فى احداث حاله من الفزع لدى الاهالى ، فيما تم غلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى الانتهاء من البلاغ .

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فى الوقت الذى قام فيه رجال المرور بفرض كردون مرورى بمحيط منطقة الاعمال وعمل تحويلات مرورية .https://www.facebook.com/100002208523163/videos/2936743769742545/