شهد ميدان الحلمية بقسم شرطة الزيتون انفجار ماسورة غاز اثناء القيام باعمال الحفر بالمنطقة ، ويرجح ان يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار .
تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة الزيتون ، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .
على الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء باشراف اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، الى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ بعد ان اشتعلت النيران بصورة كبيرة مما تسبب فى احداث حاله من الفزع لدى الاهالى ، فيما تم غلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى الانتهاء من البلاغ .
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التعليقات على شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية
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