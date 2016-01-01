4 شروط لعودة الصلاة في المسجد .. تعرف عليها.. فيديو

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم إصابة 910 حالة جديدة بكورونا، موضحًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ارتداء الكامة سيكون أمر الزامى فى الفترة المقبلة و المخالف سيتعرض للعقاب.
وكشف وائل أن هناك 6 أماكن لن تدخلها إلا بالكمامة وهي : الأسواق والبنوك و المنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة و المواصلات العامة.
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