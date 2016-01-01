4 شروط لعودة الصلاة في المسجد .. تعرف عليها.. فيديو



شروط لعودة الصلاة في المسجد شروط لعودة الصلاة في المسجد



قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم إصابة 910 حالة جديدة بكورونا، موضحًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة.



وأضاف وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ارتداء الكامة سيكون أمر الزامى فى الفترة المقبلة و المخالف سيتعرض للعقاب.



وكشف وائل أن هناك 6 أماكن لن تدخلها إلا بالكمامة وهي : الأسواق والبنوك و المنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة و المواصلات العامة.

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وأشار وائل الإبراشى، إلى أن لديه معلومات عن شروط فتح المساجد، منها: " دخول المساجد سيكون بكمامة، ولن يكون هناك دورات مياه تستخدم فى المساجد، وسيكون هناك تباعد بين المصلين، والمساجد ستكون للصلاة فقط وليس للمناسبات".وأكد أن هناك بعض الأشخاص ستعترض وسيكون هناك مشكلات بسبب تلك الأجراءات الوقائية، ولكن على الجميع الالتزام.ولفت وائل الإبراشى، إلى أن دخول البنوك والأقسام الشرطية والمرورية لن يتم الا بالكمامة ولذلك على الجميع التعاون مع الدولة لمواجهة كورونا.وأوضح أن، العالم بالكامل سيعيش بالكمامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.