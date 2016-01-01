4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا فى الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن نتائج الجولة الثالثة، من اختبارات فيروس كورونا المستجد، التى خضع لها جميع لاعبى وموظفى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتى أكدت على وجود 4 حالات مصابة بالفيروس، من 3 أندية مختلفة.



وقال بيان رابطة البريميرليج، بعد 1008 فحص تم خلال اليومين الماضيين، تم اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من 3 أندية مختلفة، ليصل العدد المصابين إلى 12 حالة بعد 3 جولات من الاختبارات.



وكانت رابطة البريميرليج، قد كشفت يوم السبت الماضى، عن وجود حالتين، مصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعد الجولة الثانية من الإخبارات.

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وتوقفت منافسات البريميرليج، فى منتصف مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وعاودت الأندية تدريباتها الجماعية، خلال الأسبوع الماضى، ولكن بمجموعات صغيرة، ولم تتطرق رابطة الدورى الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التى وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءاً من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة البريميرليج الى الدوران بدءا من منتصف يونيو.ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.