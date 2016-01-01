طريقة عمل كيكة الوردة مثل أفخم المطاعم

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كيكة الوردة


نقدم لكم طريقة عمل كيكة الوردة مثل افخم المطاعم بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كيكة الوردة

2 كيك جاهز نصف دائرة
عجينة سكر
كريمة زبدة

طريقة عمل كيكة الوردة
- ضعي نصفى الدائرة فوق بعضهما ثم تدهن كرة الكيك بكريمة الزبدة
- استخدمي عجينة السكر في عمل شكل ورق الوردة ثم يزين به الكيك و يقدم .

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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