طريقة عمل كيكة الوردة مثل أفخم المطاعم

نقدم لكم طريقة عمل كيكة الوردة مثل افخم المطاعم بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كيكة الوردة
2 كيك جاهز نصف دائرة
عجينة سكر
كريمة زبدة
طريقة عمل كيكة الوردة
- ضعي نصفى الدائرة فوق بعضهما ثم تدهن كرة الكيك بكريمة الزبدة
- استخدمي عجينة السكر في عمل شكل ورق الوردة ثم يزين به الكيك و يقدم .
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