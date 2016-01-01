تقرير مغربي.. أزارو طلب من الأهلي تخفيض المطالب المادية للرحيل إلى السعودية

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صورة الخبر: وليد أزارو مهاجم الأهلي
وليد أزارو مهاجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار إلى الشباب السعودي، تخفيض الطلبات المادية من جانب القلعة الحمراء من أجل الرحيل عن صفوف الفريق.

وأكد موقع Le360 فإن الشباب يرغب في شراء عقد اللاعب من النادي الأهلي والذي ستنتهي إعارته مع فريق الاتفاق بنهاية الموسم الجاري.

وطالب اللاعب أزارو إدارة النادي الأهلي بتخفيض المقابل المادي الملطوب من أجل الموافقة على رحيله.

وكلف وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار للإتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الشركة المسئوله عن إدارة حياته الإحترافية بالبحث له عن عروض إحترافية.

وكشف مصدر خاص أن اللاعب يعلم أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر لا يرغب في تواجده بالقلعة الحمراء وهو خارج حساباته.

وقال المصدر إن العرض الوحيد الذي وصل للاعب من دولة عربية ولكن لم يترق للدرجة الرسمية حتي الآن.

المصدر: Le360

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