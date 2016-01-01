كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار إلى الشباب السعودي، تخفيض الطلبات المادية من جانب القلعة الحمراء من أجل الرحيل عن صفوف الفريق.
وأكد موقع Le360 فإن الشباب يرغب في شراء عقد اللاعب من النادي الأهلي والذي ستنتهي إعارته مع فريق الاتفاق بنهاية الموسم الجاري.
وطالب اللاعب أزارو إدارة النادي الأهلي بتخفيض المقابل المادي الملطوب من أجل الموافقة على رحيله.
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التعليقات على تقرير مغربي.. أزارو طلب من الأهلي تخفيض المطالب المادية للرحيل إلى السعودية
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