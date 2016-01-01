منذ أن أعلنت آبل عن نيتها تطوير نظارة ذكية لتنافس من خلالها نظارات غوغل ومايكروسوفت، أصبحت التسريبات المتعلقة بهذا الأمر تشغل بال عشاق التقنية الحديثة.
وتبعا للمدون، جون بروسر، المعروف بتوقعاته حول الأجهزة الإلكترونية وتقنياتها، فإن آبل تخطط للكشف عن أول جيل من نظاراتها الذكية في يونيو العام الجاري، وقد يتأخر هذا الإعلان حتى سبتمبر نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بأحوال سوق الإلكترونيات في ظل انتشار وباء كورونا.
وخلافا للتسريبات التي كانت قد انتشرت العام الفائت حول هذه النظارة بأنها قد تأتي بهيكل كبير كنظارات الواقع الافتراضي، تشير أحدث التسريبات إلى أنها ستكون شبيهة بالنظارات العادية التي يرتديها البعض كل يوم.
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التعليقات على آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية
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