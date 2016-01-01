آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية

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آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية

منذ أن أعلنت آبل عن نيتها تطوير نظارة ذكية لتنافس من خلالها نظارات غوغل ومايكروسوفت، أصبحت التسريبات المتعلقة بهذا الأمر تشغل بال عشاق التقنية الحديثة.

وتبعا للمدون، جون بروسر، المعروف بتوقعاته حول الأجهزة الإلكترونية وتقنياتها، فإن آبل تخطط للكشف عن أول جيل من نظاراتها الذكية في يونيو العام الجاري، وقد يتأخر هذا الإعلان حتى سبتمبر نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بأحوال سوق الإلكترونيات في ظل انتشار وباء كورونا.

وخلافا للتسريبات التي كانت قد انتشرت العام الفائت حول هذه النظارة بأنها قد تأتي بهيكل كبير كنظارات الواقع الافتراضي، تشير أحدث التسريبات إلى أنها ستكون شبيهة بالنظارات العادية التي يرتديها البعض كل يوم.

ومن المفترض أن يسمح الإطار المميز لهذه النظارة لمستخدمها باستبدال عدساتها الأساسية وتركيب عدسات طبية تغنيه عن استخدام النظارات الأخرى في حال كان يعاني من مشاكل في البصر، وكذلك ستحصل هذه التحفة الإلكترونية على تقنيات تسمح ببعض البيانات على زجاج العدسات قبالة عين المستخدم، وبطريقة تسمح لصاحب النظارة وحدة برؤية تلك البيانات.

وكون هذه النظارة ستعتمد في معالجة البيانات على أجهزة آيفون أو آيباد التي ستتصل بها لاسلكيا، فستخلو من المعالجات المعقدة، ما سيؤثر إيجابا على سعرها، إذ يتوقع أن تباع بـ 500 دولار فقط، ما يجعلها الأرخص بثلاث مرات تقريبا من منافستها التي تنتجها غوغل.

المصدر: روسيا اليوم

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