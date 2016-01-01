يعتزم تحالف رينو ونيسان إعلان خطط إعادة هيكلة للمدى المتوسط هذا الأسبوع وهو ما سيكون بمنزلة “معاهدة سلام” تهدف إلى إنهاء التوتر طويل الأمد بين الشركتان، وذلك بعدما قرر التحالف تنحية خطط الاندماج الكامل التي كان كارلوس غصن الرئيس السابق للمجموعة يطمح إليها، مع العمل على خارطة طريق جديدة لإصلاح المشكلات التي تواجه التحالف نتيجة فيروس كورونا.
حيث تخطط كل من نيسان ورينو لإعادة هيكلة كبيرة وتخفيضات في التكلفة يمكن أن تؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف، وستعقد ميتسوبيشي ونيسان ورينو مؤتمراً صحفياً مشتركاً في 27 مايو من المتوقع أن تلخص خلاله الفلسفة الكامنة وراء النهج الجديد للتحالف.
وفي الثامن والعشرين من الشهر الحالي ستُعلن الشركة اليابانية عن إجراءاتها، ومن المحتمل أيـضاً أن يعلن الشريك الفرنسي “ريـنو” إجراءاته في اليوم التالي، وتقول مصادر مطلعة أنه من غير المرجح أن تكشف الشركات عن تفاصيل كثيرة هذا الأسبوع بخصوص كيفية استخدام النهج الجديد لتقاسم التكاليف؛ إذ أن الشركات مازالت تعكف على مشاريع محددة.
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التعليقات على إلغاء خطط اندماج رينو ونيسان وهذا هو البديل
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