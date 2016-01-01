بعد تقارير عدة وتكهنات، وآمال أيضا، بإمكانية تأثير فصل الصيف والحرارة المرتفعة على تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهر تحذير رسمي جديد ليبدد كل التوقعات المتفائلة، بل ويقلب الأمر رأسا على عقب.
فقد حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن جائحة «كوفيد-19» تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.
ووفقا لسكاي نيوز، فقد حضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كورونا والتكييف.. تحذير جديد «يقلب الأمر رأسا على عقب»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق