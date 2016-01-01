

كورونا والتكييف.. تحذير جديد «يقلب الأمر رأسا على عقب» كورونا والتكييف.. تحذير جديد «يقلب الأمر رأسا على عقب»

بعد تقارير عدة وتكهنات، وآمال أيضا، بإمكانية تأثير فصل الصيف والحرارة المرتفعة على تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهر تحذير رسمي جديد ليبدد كل التوقعات المتفائلة، بل ويقلب الأمر رأسا على عقب.



فقد حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن جائحة «كوفيد-19» تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.



ووفقا لسكاي نيوز، فقد حضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

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فعلى سبيل المثال، إذا كان الجلوس في مكان عام مكيف ومغلق فكرة جيدة في حال حدوث موجة حر، لتجنب المضاعفات التي تحدث بسبب ارتفاع الحرارة، لكنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوباء.وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس كاب، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف، إنه من المتوقع أن يسجل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية.وقالت إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنسق مع منظمات أخرى من أجل "تنبيه السياسيين لمحاولة مساعدتهم في التعامل مع الخطر المزدوج المتمثل في الحرارة ووباء كوفيد".