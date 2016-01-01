في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأ مقهى في دايجون إحدى مدن كوريا الجنوبية، إلى استخدام الروبوتات لصنع القهوة للزبائن، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال فترة انتشار الجائحة العالمية.
ويستطيع الروبوت باريستا إعداد 60 نوعًا مختلفًا من المشروبات، وخدمة العملاء على طاولاتهم، حيث يستغرق طلب ستة مشروبات سبع دقائق، ويحتوي المقهى على موظف بشري واحد فقط، مسؤول عن التنظيف وإعادة التعبئة، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
ويتميز باريستا الروبوت الجديد في مقهى دايجون، بكونه مهذبا وسريعا، فهو يشق طريقه نحو العملاء بسلاسة، حيث يقدم الروبوت المشروبات مع جملة تقول: "ها هو المشروب الخاص بكم، من فضلك استمتع به، سيكون أفضل إذا قمت بتحريكه".
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التعليقات على صور.. مقهى في كوريا يلجأ إلى الـ"روبوت" للتغلب على أزمة كورونا
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