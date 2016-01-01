

صور.. مقهى في كوريا يلجأ إلى الـ"روبوت" للتغلب على أزمة كورونا صور.. مقهى في كوريا يلجأ إلى الـ"روبوت" للتغلب على أزمة كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأ مقهى في دايجون إحدى مدن كوريا الجنوبية، إلى استخدام الروبوتات لصنع القهوة للزبائن، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال فترة انتشار الجائحة العالمية.



ويستطيع الروبوت باريستا إعداد 60 نوعًا مختلفًا من المشروبات، وخدمة العملاء على طاولاتهم، حيث يستغرق طلب ستة مشروبات سبع دقائق، ويحتوي المقهى على موظف بشري واحد فقط، مسؤول عن التنظيف وإعادة التعبئة، بحسب "سبوتنيك" الروسية.



ويتميز باريستا الروبوت الجديد في مقهى دايجون، بكونه مهذبا وسريعا، فهو يشق طريقه نحو العملاء بسلاسة، حيث يقدم الروبوت المشروبات مع جملة تقول: "ها هو المشروب الخاص بكم، من فضلك استمتع به، سيكون أفضل إذا قمت بتحريكه".

كما يصل المشروب للزبون على صينية مثبتة داخل الروبوت الأبيض الكبير اللامع، وجاء ذك بعدما تمكنت كوريا الجنوبية من احتواء تفشي كورونا الذي أصاب أكثر من 11000 وقتل 269 شخصا، حيث تنتقل ببطء من قواعد التباعد الاجتماعي المكثفة إلى ما تسميه الحكومة "الابتعاد في الحياة اليومية".وقال مدير الأبحاث في شركة فيجن سيمكون، لي دونج باي، مزود الحلول الذكية الصناعية التي طورت الروبوت باريستا: "الروبوتات يمكن أن تساعد الأشخاص في مراقبة التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة".وأضاف: "نظامنا لا يحتاج إلى مدخلات من الناس من أجل التسليم، والجداول مرتبة لضمان الحركات السلسة للروبوتات، والتي تتناسب بشكل جيد مع قواعد التباعد الاجتماعي".











