ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 مايو 2020.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 760 جنيها، وعيار 18 نحو 651 جنيها، وعيار 24 نحو 868 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6080 جنيها.
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