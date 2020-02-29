

قطاع التعدين يتصدر الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرا فى مصر بنهاية 2019 قطاع التعدين يتصدر الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرا فى مصر بنهاية 2019

يحمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما هائلا من البيانات والمعلومات الى ترصد تطور الاقتصاد المصري بشكل منتظم، ومن أهم هذه البيانات الاقتصادية تطور متوسط الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر، لرصد المتغيرات التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية.



وتضمن تقرير الجهاز للربع الأخير "أكتوبر – ديسمبر" من عام 2019، أكثر الأنشطة الاقتصادية الأعلى بمتوسط الأجر اليومي، حيث حافظ قطاع التعدين واستغلال المحاجر على موقعه في صدارة الأنشطة الاقتصادية، وبلغ متوسط الأجر اليومي له خلال فترة التقرير نحو 143 جنيه، ويتصدر قائمة المائة بين القطاعات، يليه العاملين في قطاع العقارات والتأجير بقيمة 116 جنيه يوميا، ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين بنحو 112 جنيه، والعاملين في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بمتوسط 111 جنيه يوميا، ثم قطاع النقل والتخزين بمتوسط بلغ 105 جنيه يوميا، وأخيرا العاملين في قطاع التشييد والبناء بمتوسط 100 جنيه يوميا.



ويشمل التقرير أيضا، ارتفاع متوسط الأجر اليومي لبعض الأنشطة بالربع الأخير من 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وعلى رأسها قطاع خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، حيث سجل متوسط بلغ 94 جنيه يوميا مقابل 52 جنيه يوميا، ثم العاملين في قطاع المعلومات بمتوسط بلغ 102 جنيه يوميا، مقابل 87 جنيه خلال فترة المقارنة.