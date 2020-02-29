البورصة تعلن مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر

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البورصة تعلن مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول بداية من الأحد المقبل، 31 مايو، من العاشرة صباحًا، وفِي ضوء قرار محافظ البنك المركزي، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

وتكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا، ومواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهراً إلى الساعة 3.30 مساء.

أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 12.30 ظهرًا.

وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا.

يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحًا، لمدة أسبوعين.

المصدر: المصرى اليوم

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