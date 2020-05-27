

تأهيل نفسي وموبايل.. كيف تتغلب المستشفيات على محاولات هرب مرضى كورونا؟ تأهيل نفسي وموبايل.. كيف تتغلب المستشفيات على محاولات هرب مرضى كورونا؟

رفض بعض مرضى كورونا تلقي العلاج، ولم يلتزموا بالتعليمات التي يجب اتباعها للشفاء من الفيروس المستجد، فهرب مواطن من مستشفى العزل، لتهنئة أهله بعيد الفطر، حيث كشف كامل علي غطاس رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، أن مواطنا هرب من مستشفى كفر الدوار، وذهب إلى منزل أحد أقاربه، ولكنهم رفضوا استقباله ونصحوه بالعودة إلى المستشفى.



وفي الأسبوع الماضي، حاول مريض الهرب من مستشفى منشية البكري، وهو ما تداوله رواد السوشيال ميديا، ونشروا فيديوهات لمحاولة هروب المريض الذي ظهر فى الفيديو وهو يسجد شكرا على هروبه من المستشفي.



سر هروب بعض مرضى كورونا من المستشفيات

وعلق استشاري الصحة النفسية الدكتور محمد هاني، على الواقعتين، مشيرا إلى أن الهرب بسبب عدم وجود ثقافة الوعي والتعامل مع فيروس كورونا بجدية، بالإضافة إلى عدم اعترافهم أمام أنفسهم بأنهم مرضي.

قد يعجبك أيضا...

وقال "هاني" إن محاولات المرضى للهرب ربما تعود إلى خوفهم من التنمر: "اللي بيحصل لهم من الناس بعد كده بسبب أنهم مرضى كورونا، وابتعاد الناس عنهم وتجنبهم".ولفت استشاري الصحة النفسية، إلى أن أحد أهم أسباب هروب المرضى هو عدم وجود الأهل الذين يدعمونهم نفسيا ويشجعونهم على مواصلة العلاج لكي يصبحوا أفضل، وفي صحة جيدة.كيف نسيطر على مرضى كورونا؟وللتغلب على الحالة النفسية لمرضى كورونا، والسيطرة عليهم لعدم الهرب ومواصلة العلاج، قال "هاني": "لازم يكون في تأهيل نفسي، ودعم نفسي للمريض داخل مستشفى العزل، لأن حالته النفسية المستقرة هتساعده على الشفاء في أسرع وقت".ونصح الدكتور محمد هاني، بضرورة وجود هاتف مع المريض أثناء عزله: "إيه المشكلة لما يكون معاه تليفون ويتواصل مع أهله علشان ميحسش بالعزلة، ونشيل الخوف من جواه، ده ممكن يساعده على تجنب الخوف والفزع".