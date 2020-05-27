رفض بعض مرضى كورونا تلقي العلاج، ولم يلتزموا بالتعليمات التي يجب اتباعها للشفاء من الفيروس المستجد، فهرب مواطن من مستشفى العزل، لتهنئة أهله بعيد الفطر، حيث كشف كامل علي غطاس رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، أن مواطنا هرب من مستشفى كفر الدوار، وذهب إلى منزل أحد أقاربه، ولكنهم رفضوا استقباله ونصحوه بالعودة إلى المستشفى.
وفي الأسبوع الماضي، حاول مريض الهرب من مستشفى منشية البكري، وهو ما تداوله رواد السوشيال ميديا، ونشروا فيديوهات لمحاولة هروب المريض الذي ظهر فى الفيديو وهو يسجد شكرا على هروبه من المستشفي.
سر هروب بعض مرضى كورونا من المستشفيات
وعلق استشاري الصحة النفسية الدكتور محمد هاني، على الواقعتين، مشيرا إلى أن الهرب بسبب عدم وجود ثقافة الوعي والتعامل مع فيروس كورونا بجدية، بالإضافة إلى عدم اعترافهم أمام أنفسهم بأنهم مرضي.
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التعليقات على تأهيل نفسي وموبايل.. كيف تتغلب المستشفيات على محاولات هرب مرضى كورونا؟
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