مع تفشي جائحة «كورونا» واستعمال المطهرات الحكولية بكثرة، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، مقاطع فيديو تظهر انفجارات داخل عدد من السيارات بسبب عبوات معقم اليدين.
لكن موقع «دينفر بوست» الأميركي نقل عن خبراء قولهم، إن انفجار عبوات الكحول أو معقم اليدين على النحو الذي نشره البعض لن يحدث على الأرجح، مشيرين إلى أن الكحول يمكن أن يفقد فاعلية إن بقي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة.
ومصدر هذا اللغط كله تدوينة نشرها الدفاع المدني في ولاية ويسكونسن، تحذر من احتمال انفجار معقم اليدين الكحولي داخل السيارة أثناء الطقس الحار، إذ انتشرت التدوينة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الأسبوع الماضي.
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التعليقات على مفاجأة .. عبوات الكحول لا تساعد على انفجار السيارة
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