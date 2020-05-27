بين المؤيد والمعارض.. هل تحمي الكمامة القماش من فيروس كورونا ؟

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بين المؤيد والمعارض.. هل تحمي الكمامة القماش من فيروس كورونا ؟

اختلفت النصائح حول نوع الكمامات الواقية التي يجب ارتدائها خلال فترة تفشي جائحة «كورونا»، حيث كشف علماء كنديون مؤخرا فاعلية الكمامات المصنوعة من القماش في الحد من انتشار الفيروس.

ووجد العلماء أن الكمامات المصنوعة من القماش والتي تحتوي على عدة طبقات قطنية، تحظر مرور جزيئات عالقة في الهواء (الهباء الجوي) وبذلك تقلل من انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، بحسب ما نشرته مجلة «أنالز إنترناشيونال ميديسين».

ووفقا لـ«سبوتنيك» قال مؤلفو الدراسة: "ينتقل الفيروس في حالات كثيرة عن طريق القطرات أو الهباء الجوي، التي تتشكل عند العطس أو التحدث أو السعال... وفي هذه الحالات تساعد الكمامات القطنية في منع انتشار الفيروس".

كما تبين أن الكمامة المصنوعة من أربعة طبقات (الموصلي والقطن) تقلل انتقال الجزيئات المحمولة في الهواء بنسبة 99 في المئة، مقارنة بنسبة 96 في المئة إلى 99 في المئة في الكمامات الطبية المعاصرة التي تستخدم مرة واحدة.

وتتغير كفاءة ترشيح الكمامة بحسب عدد طبقاتها، ففاعلية الترشيح في الوشاح والبلوزات والقمصان تتراوح بين 10 إلى 40 في المئة، وقد أكدت الدراسات الحديثة أن بعض تركيبات القماش، على سبيل المثال، قطن-فلانيل، تحجب أكثر من 90 في المئة من الجسيمات.

ولاحظ الخبراء، أنه كلما زاد عدد الطبقات زادت الحماية، لكنها تجعل التنفس أكثر صعوبة لذلك لا يفضلون ارتداء الأطفال دون سن الثانية والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس لهذه الكمامات".

وشدد العلماء، أن اختيار القماش الأمثل في تصنيع الكمامات أمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة.

المصدر: اخبار اليوم

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