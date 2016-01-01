يعشق العديد من الأشخاص تناول الحلاوة الطحينية وبالأخص الأطفال، وتتخوف ربة المنزل على أسرتها من شرائها جاهزة، وتتساءل كثيرا عن طريقة إعداد الحلاوة الطحينية فى المنزل.
لذلك قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الحلاوة الطحينية، أفضل من الجاهز وبتكاليف أقل.
مقادير عمل الحلاوة الطحينية :
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التعليقات على صحية وتوفير.. طريقة عمل حلاوة طحينة بالمنزل.. فيديو
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