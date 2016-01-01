دراسة: المتعافون من كورونا غير معديين

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توصل بحث جديد نشرته المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن مرضى COVID-19 المستردون الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى ليسوا معديين.



تم العثور على المواد الفيروسية لتكون ميتة الفيروس وقد يساعد هذا البحث خبراء الصحة على معرفة من هم الأكثر عرضة لخطر انتقال الفيروس إلى الآخرين.



ووفقا لموقع health ، في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك حالات عديدة للأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 فقط لاختبار إيجابي مرة أخرى في وقت لاحق ويبدو أن لديهم عدوى أخرى .

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كانت هذه الحالات تثير حيرة الأطباء والباحثين حول ما إذا كان الأشخاص الذين تم شفائهم لا يزالون معديين ، وما إذا كانوا قد يصابون بعدوى ثانية.والآن وجد بحث جديد نشرته المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مرضى COVID-19 المستردون الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى ليسوا معديين.ووجدت الدراسة أيضًا أن معظم المرضى الذين يتماثلون للشفاء لديهم أجسام مضادة محايدة ونوع الجسم المضاد الذي يمنح المناعة ويحمي الأشخاص من الإصابة بالمرض مرة أخرى.قالت الدكتورة هايدي ج. زاباتا ، طبيبة الأمراض المعدية في جامعة ييل: "تتناول هذه الدراسة مسألة ما إذا كان المرضى الذين تعافوا من COVID-19 لا يزالون معديين ، وهو سؤال يزعجنا لبعض الوقت" وتشير هذه الدراسة إلى أن المرضى الذين يتم شفائهم لم يعودوا معديين.المادة الفيروسية في الحالات الإيجابية ليست معدية وفحصت الدراسة الكورية 285 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد بعد شفائهم من COVID-19 ، والذي تم تأكيده من خلال نتيجة اختبار سلبية.قام الباحثون بمسح المرضى وفحصوا المواد الفيروسية لتحديد ما إذا كانت لا تزال معدية بشكل نشط ولم يتمكن الفريق من عزل المواد الفيروسية الحية ، مما يشير إلى أن الاختبارات التشخيصية الإيجابية كانت تلتقط جزيئات الفيروس الميتة.وقال الدكتور أندريس روميرو ، اختصاصي الأمراض المعدية في بروفيدنس: "قد يتحدث هذا عن حقيقة أن الفيروس قد يكون ميتًا أو غير لائق بما يكفي للنمو وبالتالي قد لا يكون الفيروس مناسبًا بما يكفي لإصابة مضيف جديد" .كما اختبر الباحثون 790 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى "الإيجابيين". من بين الـ 27 الذين ثبتت إصابتهم ، لم تظهر أي حالات ناجمة عن التعرض لشخص بدا أنه مصاب بعدوى.كما وجد التقرير أن الغالبية العظمى من المرضى الذين تم شفائهم (96 في المائة) لديهم أجسام مضادة محايدة ، مما يشير إلى أنهم يمنحون المناعة."ما إذا كان هذا يدل على استجابة وقائية تماما لا يزال يتعين إثباته وقال زاباتا إذا كانت هذه الدراسة صحيحة ، فإن الأشخاص الذين تعافوا يمكن أن يعودوا إلى العمل.